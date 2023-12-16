Ковалев Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Иван Иосифович

Ковалев Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.09.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Михаил Анреевич Рудоменко
Восприемник
11.12.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Юлиания Ивановна Простятина
Рождение ребёнка
18.04.1882 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Павловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Сын: Ковалев Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-M?i=333&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Татьяна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close