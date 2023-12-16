Ковалев Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
28.09.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Михаил Анреевич Рудоменко
Восприемник
11.12.1881 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Юлиания Ивановна Простятина
Рождение ребёнка
18.04.1882 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.
Сын: Ковалев Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Ковалева Татьяна Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GR-M?i=333&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно