Ковалев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти06.02.1896 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Ковалев Иван Иосифович
Смерть
06.02.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от крупа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-8?i=248&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.02.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MB-H?i=410&cc=3511744&cat=1008700