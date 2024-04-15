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Ковалев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

06.02.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ковалев Иван Иосифович

Мать: Ковалева Татьяна Павловна

Смерть
06.02.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от крупа | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CW-8?i=248&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.02.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9MB-H?i=410&cc=3511744&cat=1008700
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