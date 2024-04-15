Ковалева Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева Агриппина Ивановна

Ковалева Агриппина Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.06.1898 ст.

Дата смерти

08.07.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1898 ст.

Отец: Ковалев Иван Иосифович

Мать: Ковалева Татьяна Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S93D-X?i=250&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
26.06.1898 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
08.07.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96C-X?i=121&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.07.1898 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close