Ковалева Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.06.1898 ст.
Дата смерти08.07.1898 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1898 ст.
Отец: Ковалев Иван Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S93D-X?i=250&cc=3511744&cat=1009232
Крещение
26.06.1898 ст.
Рогозное, Сумська область
Иоанно-Воинская церковь
Смерть
08.07.1898 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96C-X?i=121&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.07.1898 ст.
на отведенном кладбище