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Ковалев Иван Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.06.1897 ст.

Дата смерти

07.08.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.

Отец: Ковалев Иван Иосифович

Мать: Ковалева Татьяна Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Q-5?i=148&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.06.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Q-5?i=148&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
07.08.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-5?i=184&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.08.1897 ст.
на отведенном кладбище
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