Ковалев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1897 ст.
Дата смерти07.08.1897 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.
Отец: Ковалев Иван Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Q-5?i=148&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.06.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Q-5?i=148&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
07.08.1897 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C6-5?i=184&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.08.1897 ст.
на отведенном кладбище