Бальзанникова (Полянчикова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Полянчиков Павел
Мать: Полянчиков ?
Бракосочетание
05.02.1892
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бальзанников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.02.1898
Сын: Бальзанников Федор Андреевич
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.01.1902
Дочь: Гуляева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.12.1903
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1905
Сын: Бальзанников Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1907
Сын: Бальзанников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.11.1911
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
1939