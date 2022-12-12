Бальзанникова (Полянчикова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальзанникова (Полянчикова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Полянчиков Павел

Мать: Полянчиков ?

Бракосочетание
05.02.1892

Муж: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бальзанников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.02.1898

Сын: Бальзанников Федор Андреевич

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.05.1900

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.01.1902

Дочь: Гуляева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.12.1903

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Бальзанников Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1907

Сын: Бальзанников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.11.1911

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
1939
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