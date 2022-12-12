(Бальзанникова) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1903
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1927
Сын: Замотаев Николай Степанович
Отец ребёнка: Замотаев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Замотаев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Таисия Степановна
Отец ребёнка: Замотаев Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944