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(Бальзанникова) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.12.1903

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903

Отец: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Мать: Бальзанникова Татьяна Павловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1927

Сын: Замотаев Николай Степанович

Отец ребёнка: Замотаев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Замотаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Замотаев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Таисия Степановна

Отец ребёнка: Замотаев Степан Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замотаев Степан Алексеевич

Смерть
1944
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