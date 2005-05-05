(Замотаева) Таисия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Замотаева) Таисия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Замотаев Степан Алексеевич

Мать: Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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