(Замотаева) Таисия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Замотаев Степан Алексеевич
Мать: Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сапрыкин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно