Сапрыкин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1927
Дата смерти05.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927
Отец: Сапрыкин Василий Алексеев
Мать: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Степановна
Смерть
05.05.2005