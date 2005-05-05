Сапрыкин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1927

Дата смерти

05.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927

Отец: Сапрыкин Василий Алексеев

Мать: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия Степановна

Смерть
05.05.2005
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