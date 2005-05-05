(Колобердина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колобердина) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1927

Сын: Сапрыкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Алексеев

Рождение ребёнка
04.11.1929

Сын: Сапрыкин Владимир

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Алексеев

Рождение ребёнка
20.09.1935

Сын: Сапрыкин Анатолий

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Василий Алексеев

Смерть
1995
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