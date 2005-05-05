(Колобердина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1927
Сын: Сапрыкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
04.11.1929
Сын: Сапрыкин Владимир
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
20.09.1935
Сын: Сапрыкин Анатолий
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995