Полянчиков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянчиков ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Бальзанникова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Полянчиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянчиков Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Полянчиков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянчиков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянчиков Арсений Павлов

Отец ребёнка: Полянчиков Павел

Смерть
Неизвестно
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