Полянчиков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бальзанникова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Полянчиков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полянчиков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полянчиков Арсений Павлов
Мать ребёнка: Полянчиков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полянчиков ?
Смерть
Неизвестно