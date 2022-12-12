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Бальзанников Федор Андреевич

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.02.1898

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1898

Отец: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Мать: Бальзанникова Татьяна Павловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бальзанников Иван Федорович

Мать ребёнка: Елизавета Устиновна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Комиссарова Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Елизавета Устиновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бальзанников Александр Федорович

Мать ребёнка: Елизавета Устиновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Елизавета Устиновна

Рождение ребёнка
20.02.1935

Дочь: Щеглова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Елизавета Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Бальзанникова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальзанников Виктор

Мать ребёнка: Бальзанникова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бальзанникова Александра

Смерть
1952
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