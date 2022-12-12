Бальзанников Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1898
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1898
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бальзанников Иван Федорович
Мать ребёнка: Елизавета Устиновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Комиссарова Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Елизавета Устиновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бальзанников Александр Федорович
Мать ребёнка: Елизавета Устиновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Елизавета Устиновна
Рождение ребёнка
20.02.1935
Дочь: Щеглова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Елизавета Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Бальзанникова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальзанников Виктор
Мать ребёнка: Бальзанникова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бальзанникова Александра
Смерть
1952