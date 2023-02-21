(Щукина) Елизавета Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Устин Иоаннов
Мать: Щукина Мария Адрианова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бальзанников Иван Федорович
Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Комиссарова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бальзанников Александр Федорович
Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1935
Дочь: Щеглова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич
Смерть
1937