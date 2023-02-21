(Щукина) Елизавета Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щукина) Елизавета Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Устин Иоаннов

Мать: Щукина Мария Адрианова

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бальзанников Иван Федорович

Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Комиссарова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бальзанников Александр Федорович

Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич

Рождение ребёнка
20.02.1935

Дочь: Щеглова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич

Смерть
1937
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