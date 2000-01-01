Щукина Мария Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1918
Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Иван
Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Устин Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Устиновна
Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов
Смерть
Неизвестно