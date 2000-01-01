Щукина Мария Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукина Мария Адрианова

Щукина Мария Адрианова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1918

Сын: Щукин Николай Устинов

Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукин Иван

Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Устин Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Устиновна

Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щукин Устин Иоаннов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close