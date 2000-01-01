Щукин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Устин Иоаннов
Мать: Щукина Мария Адрианова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тая
Мать ребёнка: Щукина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Щукина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Щукина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Ольга
Смерть
Неизвестно