Щукин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Устин Иоаннов

Мать: Щукина Мария Адрианова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тая

Мать ребёнка: Щукина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Щукина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Щукина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Ольга

Смерть
Неизвестно
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