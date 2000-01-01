Щукина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Отец ребёнка: Щукин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тая

Отец ребёнка: Щукин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Щукин Иван

Смерть
Неизвестно
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