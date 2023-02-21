Бальзанникова (Ермолова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальзанников Виктор
Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Бальзанников Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно