Бальзанников Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
22.01.1915
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Бальзанникова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Пушкарева Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Бальзанникова Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно