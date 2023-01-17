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Бальзанников Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Мать: Бальзанникова Татьяна Павловна

Бракосочетание
22.01.1915

Жена: Бальзанникова Мария Филипповна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бальзанников Валентин

Мать ребёнка: Бальзанникова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Пушкарева Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Бальзанникова Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
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