Бальзанникова (Галактионова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальзанникова (Галактионова) Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1915

Муж: Бальзанников Николай Андреевич

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бальзанников Валентин

Отец ребёнка: Бальзанников Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Пушкарева Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Бальзанников Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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