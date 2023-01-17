Бальзанникова (Галактионова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1915
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Бальзанников Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Пушкарева Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Бальзанников Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно