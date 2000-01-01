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Бальзанников Валентин
Бальзанников Валентин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
1931
Пол
Мужской
Отец
Бальзанников Николай Андреевич
1896 г.р.
Мать
Бальзанникова (Галактионова) Мария Филипповна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Бальзанников Николай Андреевич
Мать:
Бальзанникова Мария Филипповна
Смерть
1931
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