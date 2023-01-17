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Бальзанников Николай Андреевич

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1907

Отец: Бальзанников Андрей Игнатьевич

Мать: Бальзанникова Татьяна Павловна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальзанников Василий

Мать ребёнка: Бальзанникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальзанников Виталий

Мать ребёнка: Бальзанникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бальзанникова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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