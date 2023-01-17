Бальзанников Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1907
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальзанников Василий
Мать ребёнка: Бальзанникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальзанников Виталий
Мать ребёнка: Бальзанникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бальзанникова Екатерина
Смерть
Неизвестно