Бобров Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Бобров Тихон Михайлович
Мать: Агриппина Алексеева
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Серикова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Иван
Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Константин
Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно