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Бобров Федор Тихонович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Бобров Тихон Михайлович

Мать: Агриппина Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
1827

Жена: Боброва Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бобров Сергей Федорович

Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Серикова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бобров Михаил Федорович

Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бобров Илья Федорович

Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Иван

Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Константин

Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Боброва Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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