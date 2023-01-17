(Боброва) Агриппина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Бобров Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Бобров Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Крымова Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Бобров Тихон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно