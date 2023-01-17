(Боброва) Агриппина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боброва) Агриппина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бобров Иван Тихонович

Отец ребёнка: Бобров Тихон Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бобров Федор Тихонович

Отец ребёнка: Бобров Тихон Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Крымова Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Бобров Тихон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Тихон Михайлович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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