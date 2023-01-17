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Бобров Сергей Федорович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

16.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бобров Федор Тихонович

Мать: Боброва Пелагея Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1867

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
21.?.1867

Жена: Боброва Анна Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1869

Дочь: София

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1871

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1873

Сын: Бобров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1874

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Томашевская Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.08.1884

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Руфина Сергеевна

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров ?

Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна

Смерть
16.11.1908
Серпухов, Серпухов, Московская область
Причина смерти: паралич
Похороны
Неизвестно
Всехсвятское кладбище
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