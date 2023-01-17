Бобров Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти16.11.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Бобров Федор Тихонович
Рождение ребёнка
21.12.1867
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Бракосочетание
21.?.1867
Жена: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.08.1869
Дочь: София
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.02.1871
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.02.1873
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.11.1874
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Томашевская Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.08.1884
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Руфина Сергеевна
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров ?
Мать ребёнка: Боброва Анна Дмитриевна
Смерть
16.11.1908
Причина смерти: паралич
Похороны
Неизвестно
Всехсвятское кладбище