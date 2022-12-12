Томашевская (Боброва) Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти08.07.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бобров Сергей Федорович
Мать: Боброва Анна Дмитриевна
Образование
С 01.09.1891 по 01.09.1900
домашняя учительница
Образование
С 01.09.1905 по 01.12.1913
МОсква
поступила на математическое отделение, перевелась в 1908 году на медицинское, 1914 год - диплом лекаря с отличием
Бракосочетание
09.05.1911
Рождение ребёнка
02.12.1914
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Томашевский Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Томашевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Томашевский Николай Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: Ершова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Томашевский Николай Александрович
Награда
14.04.1951
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1969
Похороны
Неизвестно