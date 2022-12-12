Томашевская (Боброва) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевская (Боброва) Варвара Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

08.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бобров Сергей Федорович

Мать: Боброва Анна Дмитриевна

Образование
С 01.09.1891 по 01.09.1900
Серпухов, Серпухов, Московская область
домашняя учительница
Образование
С 01.09.1905 по 01.12.1913
МОсква
поступила на математическое отделение, перевелась в 1908 году на медицинское, 1914 год - диплом лекаря с отличием
Бракосочетание
09.05.1911

Муж: Томашевский Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.12.1914

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Томашевский Николай Александрович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Томашевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Томашевский Николай Александрович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: Ершова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Томашевский Николай Александрович

Награда
14.04.1951
Серпухов, Серпухов, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1969
Серпухов, Серпухов, Московская область
Похороны
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
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