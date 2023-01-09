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Томашевский Александр Николаевич

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

25.01.1917

Дата смерти

30.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917

Отец: Томашевский Николай Александрович

Мать: Томашевская (Боброва) Варвара Сергеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1940

Жена: Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Томашевский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Томашевский Николай Александрович

Мать ребёнка: Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна

Смерть
30.03.1986
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кунцевское кладбище

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