Томашевский Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1917
Дата смерти30.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1940
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Томашевский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Томашевский Николай Александрович
Мать ребёнка: Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна
Смерть
30.03.1986
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище