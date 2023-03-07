Томашевский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения07.03.1883
Дата смерти21.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1883
Образование
С 1906 по 1912
МИУ
Бракосочетание
09.05.1911
Работа или профессия
С 1913 по 1914
Бутылицы Владимирская Губерния
1913-1914
Рождение ребёнка
02.12.1914
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Томашевская Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Томашевский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Томашевская Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: Ершова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Томашевская Варвара Сергеевна
Смерть
21.01.1950