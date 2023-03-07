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Томашевский Николай Александрович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

07.03.1883

Дата смерти

21.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1883

Отец: Томашевский Александр Григорьевич

Мать: Томашевская Клавдия Антоновна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Образование
С 1906 по 1912
МИУ
Бракосочетание
09.05.1911

Жена: Томашевская Варвара Сергеевна

Работа или профессия
С 1913 по 1914
Бутылицы Владимирская Губерния
1913-1914
Рождение ребёнка
02.12.1914

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Томашевская Варвара Сергеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Томашевский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Томашевская Варвара Сергеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: Ершова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Томашевская Варвара Сергеевна

Смерть
21.01.1950
Серпухов, Серпухов, Московская область
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