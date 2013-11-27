Томашевский Евгений Александрович
Место рождениясело Унаши
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти27.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
село Унаши
Бракосочетание
04.09.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2013
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище