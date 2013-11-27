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Томашевский Евгений Александрович

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Место рождения

село Унаши

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

27.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Томашевский Александр Николаевич

Мать: Томашевская Вера Сергеевна

село Унаши
Бракосочетание
04.09.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
27.11.2013
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кунцевское кладбище
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