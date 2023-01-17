Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1917

Дата смерти

05.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1917

Отец: Шилкин Сергей Никитич

Мать: Анна Степановна

Бракосочетание
02.02.1940

Муж: Томашевский Александр Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Томашевский Евгений Александрович

Отец ребёнка: Томашевский Александр Николаевич

село Унаши
Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Томашевский Николай Александрович

Отец ребёнка: Томашевский Александр Николаевич

Смерть
05.01.1988
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кунцевское кладбище
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