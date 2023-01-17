Томашевская (Шилкина) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1917
Дата смерти05.01.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1917
Отец: Шилкин Сергей Никитич
Мать: Анна Степановна
Бракосочетание
02.02.1940
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Томашевский Евгений Александрович
Отец ребёнка: Томашевский Александр Николаевич
село Унаши
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Томашевский Николай Александрович
Отец ребёнка: Томашевский Александр Николаевич
Смерть
05.01.1988
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище