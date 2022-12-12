Боброва (Мазурина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Мазурина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

22.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мазурин Дмитрий

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1867

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
21.?.1867

Муж: Бобров Сергей Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1869

Дочь: София

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1871

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1873

Сын: Бобров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1874

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Томашевская Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Рождение ребёнка
11.08.1884

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров ?

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руфина

Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович

Смерть
22.05.1896
Причина смерти: от обморока сердца
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