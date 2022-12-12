Боброва (Мазурина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти22.05.1896
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Мазурин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1867
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Бракосочетание
21.?.1867
Рождение ребёнка
30.08.1869
Дочь: София
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1871
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
11.02.1873
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1874
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Томашевская Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
11.08.1884
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров ?
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руфина
Отец ребёнка: Бобров Сергей Федорович
Смерть
22.05.1896
Причина смерти: от обморока сердца