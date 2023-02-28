Боброва (Хатунцева) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Серикова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Иван
Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Константин
Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович
Смерть
Неизвестно