Боброва (Хатунцева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Хатунцева) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
1827

Муж: Бобров Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Бобров Сергей Федорович

Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Серикова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бобров Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бобров Илья Федорович

Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Иван

Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Константин

Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Бобров Федор Тихонович

Смерть
Неизвестно
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