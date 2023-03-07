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Бобров Илья Федорович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бобров Федор Тихонович

Мать: Боброва Пелагея Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
09.02.1881

Жена: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капиталина

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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