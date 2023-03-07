Бобров Илья Федорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Бобров Федор Тихонович
Бракосочетание
09.02.1881
Жена: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капиталина
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно