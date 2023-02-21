(Мясникова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Мясников Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капиталина
Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Серпуховская купеческая дочь
Смерть
1916