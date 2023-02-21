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(Мясникова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Мясников Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1881

Муж: Бобров Илья Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капиталина

Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бобров Илья Федорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Серпуховская купеческая дочь
Смерть
1916
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