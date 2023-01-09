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Бобров Тихон Михайлович

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бобров Михаил Федотович

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Боброва) Агриппина Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бобров Иван Тихонович

Мать ребёнка: (Боброва) Агриппина Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бобров Федор Тихонович

Мать ребёнка: (Боброва) Агриппина Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Крымова (Бобров) Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: (Боброва) Агриппина Алексеева

Смерть
1848
Серпухов, Серпухов, Московская область

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