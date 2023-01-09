Бобров Тихон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Бобров Михаил Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: (Боброва) Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: (Боброва) Агриппина Алексеева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Крымова (Бобров) Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: (Боброва) Агриппина Алексеева
Смерть
1848