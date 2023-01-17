Андреева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Мария Андреевна

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Место рождения

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

16.03.1900

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1900

Отец: Андрей Фомич

Мать: Анна Григорьевна

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Фёдоров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Софья Михайловна

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гордейчик Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Фёдоров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Фёдоров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Парамонова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Михаил Фёдорович

Смерть
Около 1986
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
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