Андреева Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1900
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1900
Отец: Андрей Фомич
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Фёдоров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Софья Михайловна
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гордейчик Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Фёдоров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Фёдоров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Парамонова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1986
Гаврилово, Озерский, Калининградская область