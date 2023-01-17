Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1876
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1900
Дочь: Андреева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Фомич
Рождение ребёнка
03.02.1902
Сын: Андреев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомич
Рождение ребёнка
01.04.1903
Отец ребёнка: Андрей Фомич
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Андреев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомич
Рождение ребёнка
24.10.1906
Отец ребёнка: Андрей Фомич
Рождение ребёнка
18.10.1909
Сын: Фомин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Фомич
Смерть
Неизвестно