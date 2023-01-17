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Анна Григорьевна

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Место рождения

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1876

Отец: Григорий

Мать: не указана

Вольная Горушка, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1900

Дочь: Андреева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Фомич

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Андреев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомич

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1903

Сын: Андреев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомич

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Андреев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомич

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Андреев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомич

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1909

Сын: Фомин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Фомич

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Фомич

Смерть
Неизвестно
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