Фёдоров Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович
Мать: Андреева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
25.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно