Фёдоров Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдоров Николай Михайлович

Фёдоров Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович

Мать: Андреева Мария Андреевна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close