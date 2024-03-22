Фёдоров Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович
Мать: Андреева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова & &
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обяляй, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Угнан немцами
Место жительства
Неизвестно
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно