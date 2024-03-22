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Фёдоров Владимир Михайлович

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Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович

Мать: Андреева Мария Андреевна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова & &

Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Обяляй, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Угнан немцами
Место жительства
Неизвестно
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
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