Гордейчик (Фёдорова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордейчик (Фёдорова) Валентина Михайловна

Гордейчик (Фёдорова) Валентина Михайловна

avatar

Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович

Мать: Андреева Мария Андреевна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордейчик Иван А

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордейчик Иван А

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордейчик Иван А

Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Место жительства
Неизвестно
Обяляй, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Угнана немцами
Место жительства
Неизвестно
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close