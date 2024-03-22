Гордейчик (Фёдорова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович
Мать: Андреева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордейчик Иван А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордейчик Иван А
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордейчик Иван А
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обяляй, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Угнана немцами
Место жительства
Неизвестно
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно