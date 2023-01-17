(Фёдорова) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович
Мать: Андреева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Валерий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обяляй, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Угнана немцами
Место жительства
Неизвестно
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно