(Фёдорова) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фёдорова) Софья Михайловна

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Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович

Мать: Андреева Мария Андреевна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Валерий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Обяляй, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Угнана немцами
Место жительства
Неизвестно
Гаврилово, Озерский, Калининградская область
Смерть
Неизвестно
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