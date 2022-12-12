Парамонова (Фёдорова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович
Мать: Андреева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Геннадий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно