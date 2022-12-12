Парамонова (Фёдорова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Фёдорова) Нина Михайловна

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Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Фёдоров Михаил Фёдорович

Мать: Андреева Мария Андреевна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Геннадий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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