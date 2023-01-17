Сухова (Маминова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Маминова) Анна Ивановна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1859

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Маминов Иван Иванович

Мать: Маминова Екатерина Васильевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.07.1878

Муж: Сухов Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1880

Дочь: Сухова Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1881

Сын: Сухов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1884

Дочь: Сухова Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1886

Дочь: Селиванова Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1888

Дочь: Абрамова Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1890

Дочь: Сухова Таисия Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1891

Дочь: Сухова Стефанида Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1894

Сын: Сухов Василий Кириллович

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1895

Сын: Сухов Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1896

Сын: Сухов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1896

Дочь: Сухова Клавдия Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1898

Дочь: Душина Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1899

Дочь: Сухова Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1900

Сын: Сухов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1942
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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