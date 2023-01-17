Сухова (Маминова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Сухова Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Сухова Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Селиванова Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Абрамова Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Сухова Таисия Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Сухова Стефанида Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Сухова Клавдия Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Душина Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Дочь: Сухова Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Иванович