Душина (Сухова) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДушина (Сухова) Анна Кирилловна

Душина (Сухова) Анна Кирилловна

avatar

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.02.1898

Дата смерти

05.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1898

Отец: Сухов Кирилл Иванович

Мать: Сухова Анна Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Душин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Душин Фёдор Николаевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1931

Дочь: Медведева Ангелина Фёдоровна

Отец ребёнка: Душин Фёдор Николаевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Сын: Душин Леонид Фёдорович

Отец ребёнка: Душин Фёдор Николаевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.02.1968
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1982

Муж: Душин Фёдор Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close