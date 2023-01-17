Душина (Сухова) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1898
Дата смерти05.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1898
Отец: Сухов Кирилл Иванович
Мать: Сухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Душин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1931
Дочь: Медведева Ангелина Фёдоровна
Отец ребёнка: Душин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Душин Фёдор Николаевич
Смерть
05.02.1968
Бракосочетание
19.02.1982