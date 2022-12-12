Сухов Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения17.10.1881
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1881
Отец: Сухов Кирилл Иванович
Мать: Сухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сухов Пётр Иванович
Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
19.09.1909
Сын: Сухов Иван Иванович
Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Сухова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
22.09.1922
Дочь: Сухова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
26.10.1927
Дочь: Сухова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сухова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1866