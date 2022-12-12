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Сухов Иван Кириллович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1881

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1881

Отец: Сухов Кирилл Иванович

Мать: Сухова Анна Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сухов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Сухов Иван Иванович

Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Сухова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
22.09.1922

Дочь: Сухова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
26.10.1927

Дочь: Сухова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сухова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Сухова Ксения Кузьминична

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Ксения Кузьминична

Смерть
1866
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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