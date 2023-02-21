Сухова (Алексенцева) Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Алексенцева) Ксения Кузьминична

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Место рождения

г. Актюбинск

Дата рождения

1891

Дата смерти

29.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Актюбинск
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сухов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Сухов Иван Иванович

Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Сухова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
22.09.1922

Дочь: Сухова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
26.10.1927

Дочь: Сухова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сухова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Иван Кириллович

Смерть
29.11.1937
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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