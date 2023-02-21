Сухова (Алексенцева) Ксения Кузьминична
Место рожденияг. Актюбинск
Дата рождения1891
Дата смерти29.11.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Актюбинск
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сухов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
19.09.1909
Сын: Сухов Иван Иванович
Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Сухова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
22.09.1922
Дочь: Сухова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
26.10.1927
Дочь: Сухова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сухова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Сухов Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1937