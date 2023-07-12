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Сухов Василий Кириллович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1894

Дата смерти

22.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Сухов Кирилл Иванович

Мать: Сухова (Маминова) Анна Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
22.01.1925

Дочь: Оглобличева (Сухова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Шардина (Сухова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1930

Дочь: Сухова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1936

Дочь: Сухова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Еренкова (Сухова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.07.1950
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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