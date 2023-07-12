Сухов Василий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти22.07.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1925
Дочь: Оглобличева (Сухова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Шардина (Сухова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1930
Дочь: Сухова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1936
Дочь: Сухова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Еренкова (Сухова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна
Смерть
22.07.1950