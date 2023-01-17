Абрамова (Сухова) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Сухова) Екатерина Кирилловна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1888

Отец: Сухов Кирилл Иванович

Мать: Сухова Анна Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Абрамов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Абрамов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Абрамова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Абрамов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Николай Ильич

Смерть
Неизвестно
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