Абрамова (Сухова) Екатерина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения24.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1888
Отец: Сухов Кирилл Иванович
Мать: Сухова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Абрамов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич
Рождение ребёнка
28.10.1908
Сын: Абрамов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Абрамова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Абрамов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Абрамов Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно