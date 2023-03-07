Абрамов Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения05.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1886
Отец: Абрамов Илья Фёдорович
Мать: Абрамова Вера Максимовна
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Абрамов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
28.10.1908
Сын: Абрамов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Абрамова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Абрамов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно