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Абрамов Николай Ильич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1886

Отец: Абрамов Илья Фёдорович

Мать: Абрамова Вера Максимовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Абрамов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1908

Сын: Абрамов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Абрамова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Абрамов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова Екатерина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Екатерина Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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