Абрамов Илья Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Илья Фёдорович

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1886

Сын: Абрамов Николай Ильич

Мать ребёнка: Абрамова Вера Максимовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Абрамов Константин Ильич

Мать ребёнка: Абрамова Вера Максимовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Вера Максимовна

Смерть
После 1912
Был убит.
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