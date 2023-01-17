Абрамов Илья Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1886
Мать ребёнка: Абрамова Вера Максимовна
Рождение ребёнка
15.05.1898
Мать ребёнка: Абрамова Вера Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Вера Максимовна
Смерть
После 1912
Был убит.