Селиванова (Сухова) Екатерина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения21.11.1886
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886
Отец: Сухов Кирилл Иванович
Мать: Сухова Анна Ивановна
Бракосочетание
17.01.1907
Рождение ребёнка
26.12.1910
Дочь: Селиванова Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: Селиванова Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Селиванов Борис Евдокимович
Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович
Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
05.12.1927
Сын: Селиванов Анатолий Евдокимович
Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шунина Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич
Смерть
1947