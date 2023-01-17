Селиванова (Сухова) Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Сухова) Екатерина Кирилловна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1886

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1886

Отец: Сухов Кирилл Иванович

Мать: Сухова Анна Ивановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Селиванов Евдоким Матвеевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1910

Дочь: Селиванова Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: Селиванова Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Селиванов Борис Евдокимович

Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Селиванов Виталий (Виктор) Евдокимович

Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1927

Сын: Селиванов Анатолий Евдокимович

Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шунина Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Селиванов Евдоким Матвеевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1947
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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